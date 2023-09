Deze Amerikaanse vrouw heet Barbie Oppenheimer en ‘veel mensen denken dat het een grap is’

Beide films kwamen eind juli uit en zijn sindsdien een absolute hit. De succesvolle bioscoopcombinatie wordt gekscherend ook wel aangeduid als Barbenheimer, omdat veel mensen er een sport van maken om beide films kort na elkaar te bezichtigen.

,,De Barbenheimer-rage heeft mijn toch al goede leven nog leuker gemaakt”, vertelt Barbara Oppenheimer aan The New York Post. Terwijl haar vrienden weten dat het gewoon toeval is, vertelt Oppenheimer dat veel mensen verbaasd zijn als ze zichzelf voorstelt. ,,De meeste mensen geloven mij niet als ik mijn naam zeg. Ze denken dat ik een grapje maak.”

Volledig scherm Barbara Oppenheimer met haar vijf kleinkinderen. © Privefoto

De 68-jarige oma van vijf kleinkinderen heet nu misschien Barbara, maar dat was ooit wel anders. ,,Ik begon als Barbie, gespeld als Barbie, omdat in die tijd iedereen op Barbie wilde lijken. Toen ik twaalf werd, veranderde ik het in Barby, met een Y. En daarna werd ik Barb”, vertelt ze. ,,Toen ik afstudeerde en een serieuze baan kreeg noemde ik mezelf Barbara. Ik was zo professioneel en serieus.”

Familie van

De vrouw heeft beide films inmiddels gezien. Eerst bezocht ze Oppenheimer omdat haar man verre familie is van J. Robert Oppenheimer, de man die ‘vader van de atoombom’ wordt genoemd en centraal staat in die film. ,,De vader van mijn man is een derde neef van J. Robert, dus we wilden heel graag zien hoe ze met zijn verhaal omgingen”, vertelt ze.

Ongeveer twee weken na het zien van de Christopher Nolan-film ging ze samen met haar man naar Barbie. ,,Ik wist niet zeker of mijn man Barbie leuk zou vinden, maar hij lachte de hele tijd”, zegt de vrouw. Op de vraag welke film ze het leukste vond antwoordt ze niet te kunnen kiezen. ,,Ik ben vooral heel blij dat ik ze allebei heb gezien.”