Deze bekende Nederlanders kregen in juni 2022 een baby

K3-zangeres Hanne Verbruggen is met haar man Jorn Sarens in verwachting van haar eerste kindje . Eind dit jaar verwacht ze de ‘ meet and greet ’ met haar nieuw baby.

Qmusic-dj Marieke Elsinga kondigde haar zwangerschap op een originele manier aan. Tijdens haar ochtendshow met Mattie Valk werd een geluidsopname van een vervormde stem afgespeeld. De persoon die in de opname te horen was, vertelde in verwachting van een baby te zijn. Het was voor de luisteraars even spannend van wie de stem was, maar uiteindelijk bleek het Marieke te zijn die met haar vriend Sander een zoontje verwacht. Het stel is ‘dolgelukkig’.