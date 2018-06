Deze celebrities verloofden zich net als Ariana Grande extreem snel

Superster Ariana Grande (24) en haar even oude vriend, komiek Pete Davidson domineren momenteel het showbizznieuws omdat ze zich al na amper één maand verkering verloofden . In Hollywood gebeurt zoiets wel vaker. Deze tien celebritykoppels verloofden zich ook behoorlijk snel. Met wisselend eindresultaat!

1. Pamela Anderson & Tommy Lee

Volledig scherm Pamela Anderson en Tommy Lee tijdens hun huwelijk. © AP

Pamela Anderson (50) en Tommy Lee (55) kenden elkaar amper vier dagen toen ze in het huwelijksbootje stapten in 1995. In de twee daaropvolgende jaren verwelkomde het koppel twee zonen. Een jaar later was de liefde op en gingen ze uiteen. Nadien kregen ze een jarenlange knipperlichtrelatie. De 'Baywatch'-ster verloofde zich nadien nog een paar keer, wat telkens uitdraaide op gefaalde huwelijken. Haar ex-man is sinds februari opnieuw verloofd, ditmaal met sociale mediaster Brittany Furlan.

2. Khloé Kardashian en Lamar Odom

Volledig scherm Khloé Kardashian en Lamar Odom bij een evenement. © getty

Khloé Kardashian (33) en Lamar Odom (38) stapten een maand na hun eerste ontmoeting in het huwelijksbootje. Vier jaar later was het sprookje voorbij. Het duurde nog twee jaar voordat de scheiding definitief was. Lamar belandde in 2015 in coma, waarna Khloé haar verzoek om te scheiden introk zodat ze als echtgenote beslissingsrecht had bij de medische ingrepen. Na Lamars herstel werd de scheiding toch nog afgerond.

3. Mariah Carey en Nick Cannon

Volledig scherm Mariah Carey en Nick Cannon blijven vrienden. © epa

Mariah Carey (48) en Nick Cannon (37) leerden elkaar kennen bij de opname van de videoclip voor haar single 'Bye Bye'. Na zes weken een koppel te vormen, ging hij op zijn knieën. Het huwelijk volgde al snel. Na drie jaar beviel de 'All I Want For Christmas Is You'-zangeres van een tweeling. In 2014, na zes jaar huwelijk was de liefde op. De twee zijn nog goede vrienden in het belang van de opvoeding van hun kroost.

4. Britney Spears en Kevin Federline

Volledig scherm Kevin Federline en Britney Spears gaven elkaar in 2004 het jawoord. © AP

Britney Spears (36) en Kevin Federline (40) kenden elkaar nog maar drie maanden toen ze hun verloving bekend maakten. Kevin was kort voor zijn relatie met de 'Toxic'-zangeres nog verloofd met actrice Shar Jackson. Twee jaar na hun huwelijk ging het paar uit elkaar. Ze hebben samen twee zonen. Kevin had al twee kinderen uit een vorige relatie en kreeg na de scheiding nog twee kinderen uit zijn huidige huwelijk.

5. Kaley Cuoco en Ryan Sweeting

Volledig scherm Ryan Sweeting en actrice Kaley Cuoco enkele jaren geleden. © ap

Kaley Cuoco (32) en Ryan Sweeting (30) begonnen een relatie in de zomer van 2013. 'The Big Bang Theory'-actrice maakte hun verloving minder dan drie maanden later bekend. Twee jaar later was het huwelijk voorbij. In 2017 verloofde Kaley zich opnieuw, dit keer na een relatie van een jaar .

6. Rob Kardashian en Blac Chyna

Volledig scherm Rob Kardashian en Blac Chyna met hun dochtertje Dream. © Photo News

Rob Kardashian (31) en model Blac Chyna (30) maakten drie maanden na hun eerste date bekend dat ze verloofd waren. Blac Chyna was toen al twee maanden zwanger. Op 10 november 2016 werd hun dochter Dream Kardashian geboren. Een maand later maakte het koppel op Instagram bekend niet meer samen te zijn. In 2017 verhitte Rob de gemoederen door naaktfoto's van zijn ex te verspreiden. Zij vroeg prompt een contactverbod aan.

7. Nikki Reed en Paul McDonald

Volledig scherm Nikki Reed en haar toenmalige echtgenoot Paul McDonald © AFP

'Twilight'-actrice Nikki Reed (30) en 'American Idol'-kandidaat Paul McDonald leerden elkaar kennen op de première van de film 'Red Riding Hood'. Het duurde niet lang voor het koppel samen ging wonen en na drie maanden was het stel verloofd. Op 16 oktober 2011 gaven de twee elkaar hun jawoord. In 2013 ging het koppel in alle stilte uit elkaar. Hun scheiding werd officieel in 2014. Sinds 2015 is Nikki de vrouw van 'The Vampire Diaries'-acteur Ian Somerhalder. Samen hebben ze één dochter.

8. Katy Perry en Russell Brand

Volledig scherm Russell Brand en Katy Perry. © photo_news

Katy Perry (33) wierp in september 2009 een waterflesje tegen het hoofd van Russell Brand (43) tijdens een repetitie. De twee raakten aan de praat en verloofden zich vier maanden later. Hun huwelijk was een jaar later een feit, net als hun scheiding het jaar daarna. De zangeres werd gedumpt via sms en heeft haar ex sindsdien niet meer gehoord. Russell trouwde in 2017 met de Schotse blogster Laura Gallacher. Ze hebben samen een dochter.

9. George Clooney en Amal Alamuddin

Volledig scherm George Clooney met zijn vrouw Amal. © Photo News

Na een eerste mislukte huwelijk, had George Clooney (57) gezworen om nooit nog te trouwen. In 2014 ging hij toch op zijn knie voor Amal Alamuddin (40). Het koppel was op dat moment nog maar zes maanden samen. In 2017 verwelkomde het gehuwde stel een tweeling. Het echtpaar is nog altijd gelukkig getrouwd.

10. Cameron Diaz en Benji Madden

Volledig scherm Benji Madden en Cameron Diaz. © epa