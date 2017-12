Deze celebs kampen met 'selfitis'

foto'sObsessief selfies nemen en posten op sociale media is volgens Britse psychologen officieel een gedragsstoornis . Deze celebrities maken het liefst 24 uur per dag foto's van zichzelf en zijn een levend bewijs van de zogenoemde selfitis.

1. Kim Kardashian

Ondanks dat ze onlangs losliet dat selfies passé zijn, is Kim zonder twijfel dé selfiekoningin aller tijden. Haar 105 miljoen (!) volgers genieten dagelijks mee van de plaatjes die ze via Instagram deelt. En dan is Kim K. ook een fervent snapchatter. Haar ontelbare selfies leveren haar ook nog eens iets op, nadat haar boek Selfish twee jaar geleden een bestseller werd. Daarin staat onder meer een selfie uit 2006 met haar toenmalige hartsvriendin Paris Hilton. Volgens La Hilton het moment dat ze de selfie uitvonden. Kims laatste selfie, waarbij ze haar naakte met glitterbodylotion ingesmeerde lijf fotografeerde, dateert van 30 november. Een handig maniertje om haar eigen cosmeticalijn KKW Beauty aan te prijzen.

Using @kkwbeauty Creme Contour & Highlight Kit in Medium

BTS Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 29 Nov 2017 om 18:55 PST

When you're trying to take a 📷 with 🍣 but you're photo bombed by your hubby

Happy Birthday to my best friend @krisjenner Couldn't have asked for a better mom! Literally don't know how you do it and manage us all and be the best grandma and have the best outlook on life! I'm so grateful for you!!! Love you so much!

2. Heleen van Royen

De schrijfster begon ooit in haar huis in Portugal met het maken van zogenoemde spiegelfoto's. ,,Ik vind het gewoon leuk om te doen, omdat ik het zélf doe. Het is conceptuele kunst'', verklaarde ze in 2013 over het project waar ze het liefst 24 uur per dag mee bezig was. Een jaar later exposeerde het Letterkundig Museum in Den Haag 200 van haar zelfportretten, waaronder topless kiekjes. Nu ze in Nederland voor haar demente moeder zorgt, deelt Heleen graag gezellige familieselfies, zoals met haar 19 jaar jongere verloofde Bart Meeldijk.

Crazy little thing called love. ❤️

Moeders maakt het goed. Volgende week donderdag 21 december 20:30 uur op @sbs6nl Het Doet Zo Zeer #docu #film #mantelzorgen #dementie

Ready 4 the weekend - thanxxx ❤️👌🏻@hethaartheater @mikavanleeuwen @ferryloeve #hair #hairgoals #weekend #picoftheday mirror from @mariannedenhartog_

Monday make up and hair by @marloesbovelander 👌🏻👍🏻❤️

3. Amanda Balk

'Proud mommy of Vegas', omschrijft de realityster zichzelf op haar instagramaccount. Naast moeder, model en Keeping up with the Balkjes-realityster, kun je Amanda omschrijven als selfieverslaafd. De brunette overspoelt haar fans met werkelijk alles. Van haar afgetrainde bikinilijf, haar ingevlochten haar, tot haar botoxlippen en haar nieuwste gezichtscrème.

@amandasbikiniss 🎀Sophie onepiece🎀

Last one😊

Tight💋

Braids💕

4. Justin Bieber

Zelfs als hij geen bijschrift bij zijn selfie zet, haalt Bieber nog 3 miljoen likes. De laatste tijd is hij dol op zwart-wit exemplaren, waarop hij er eerder uitziet als een verwaarloosde uitgeputte man dan een gestylede superster. Beliebers smachten naar een selfie samen met Selena Gomez, met wie hun idool sinds een paar maanden opnieuw samen is.

Een foto die is geplaatst door Justin Bieber (@justinbieber) op 17 Oct 2017 om 13:43 PDT

Instagram-bericht van Justin Bieber * 20 Okt 2017 om 6:35 UTC 3.8 m vind-ik-leuks, 147.5K opmerkingen - Justin Bieber (@justinbieber) op Instagram

Instagram-bericht van Justin Bieber * 25 Okt 2017 om 9:32 UTC 2.9 m vind-ik-leuks, 76.1K opmerkingen - Justin Bieber (@justinbieber) op Instagram

Instagram-bericht van Justin Bieber * 1 Dec 2017 om 11:52 UTC 3.5 m vind-ik-leuks, 76.5K opmerkingen - Justin Bieber (@justinbieber) op Instagram

5. Sylvie Meis

De blondine heeft in haar luxe appartement in Hamburg niet voor niets een spiegelwand laten installeren in haar sportruimte. Ze maakt daar selfies vóór ze haar work-out begint, want dat levert vanzelfsprekend het mooiste beeld op. Selfies vanaf haar zwarte hoekbank zijn schaars.

After a great party💃🏼follows a cozy evening... #homesweethome #happysunday #relaxing #mode #kimono @sylviedesigns

Good Morning! Starting the day with a workout💪🏼 how do you like to start your day? #gym #workout #fitness #backontrack ❤️😘

After Indulgence comes reality #backontrack 💪🏼😅 Happy Friday guys! 💙😘