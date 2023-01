Deze documentaire zette de tv avond in één klap in perspectief

Harry Styles en Wet Leg grootste kansheb­bers bij Brit Awards 2023

Wet Leg en Harry Styles zijn dit jaar de grote kanshebbers bij de Brit Awards, het Engelse equivalent van de Grammy’s. De band en artiest hebben vier nominaties op hun naam staan. De uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk is op 11 februari in de O2 Arena in Londen.

12 januari