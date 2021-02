Deze films zijn voer voor complotdenkers

In het verlengde van dit thema: voormalig AD-filmjournalist Ab Zagt doet een boekje open over de ‘dubieuze’ handel en wandel van The Hollywood Foreign Press die jaarlijks bepalen wie er naar huis gaan met een Golden Globe. Je reinste maffia, aldus Zagt over de filmprijzen die in de nacht van komende zondag op maandag (Nederlandse tijd) worden uitgereikt. En Gudo recenseert nog kort twee documentaires die nu te zien zijn op de welbekende streamingdiensten: Yab Yum over het mythische Amsterdamse bordeel en Pelé over de ‘beste voetballer aller tijden’.