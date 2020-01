Deze Nederlandse grimeur maakt kans op Oscar: ‘Wij gingen over alles wat verminkt of dood was’

,,Ik heb een Nederlands paspoort en heb er nooit aan getwijfeld dit te veranderen", stelt de makeup-artist niet zonder trots. Versluis werd geboren in Zimbabwe als zoon van een Nederlandse vader en een Britse moeder. Zijn vader werkte als chemicus voor een grote suikerrietfabrikant; daarom bracht Tristan zijn jeugd deels door in Zuid-Afrika, deels in Azië en deels in Nederland. Zijn grootvader woonde in Delft en bracht hem tijdens de vele bezoeken de onvoorwaardelijke liefde voor het medium film bij.



Ondanks al deze Hollandse invloeden is hij de Nederlandse taal niet machtig, tot zijn grote spijt. ,,Mijn vader overleed toen ik tiener was, dus via die weg werd het mij niet meer geleerd. En echt urgentie is er niet, met Engels red ik mij overal prima, al staat het wel nog steeds hoog op mijn bucketlist."



Zijn Oscarnominatie voor 1917 noemt de Nederlandse grimeur een absoluut hoogtepunt in de pakweg kwart eeuw dat hij nu met zijn vak bezig is. Als jongetje raakte Tristan gefascineerd door speciale effecten van latex, klei en rubber. De autodidact verslond alle informatie die hij over het vak kon vinden, van een documentaire over Jurassic Park tot een boek over het werk van Tom Savini.



Net als Nederlandse collega Arjen Tuiten, die óók in de race is voor een Oscar (voor zijn werk aan Maleficent II), vond hij via veel korte films en een opleiding aan de filmschool in Sheffield eigenhandig zijn weg naar het erepodium waar hij nu staat. Het maken van protheses voor films werd langzaam maar zeker zijn specialisatie; regisseur Sam Mendes vroeg hem in het bijzonder voor het team dat de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog moest reconstrueren.