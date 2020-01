Deze radio-dj's maken kans op Zilveren RadioSter, Gerard Ekdom recordhouder

Marieke Elsinga (Qmusic), Annemieke Schollaardt (NPO Radio2) en Amber Delil (SLAM!) zijn genomineerd voor de Zilveren RadioSter Vrouw. Bij de mannen zijn dit jaar Gerard Ekdom (Radio 10), Wilfred Genee (Radio Veronica) en Bram Krikke (SLAM!) genomineerd voor de Zilveren RadioSter Man, de prijs voor beste mannelijke radiopresentator. Het is voor Ekdom zijn elfde nominatie en dat is een record.

Voor Marieke Elsinga en Bram Krikke, de winnaars van vorig jaar, is het de tweede keer dat ze kans maken op de Zilveren RadioSter. Daarnaast maken hun programma's Mattie & Marieke (Qmusic) en Club Ondersteboven (SLAM!) ook kans op de Gouden RadioRing.

Recordhouder



Annemieke Schollaardt won de Zilveren RadioSter twee jaar geleden. Ze is nu al voor de negende keer genomineerd voor de populariteitsprijs die sinds 2006 wordt uitgereikt. Ze is dit jaar de enige presentator uit de gelederen van de publieke omroep die in de race is voor de Zilveren RadioSter.

Gerard Ekdom won de Zilveren RadioSter Man al vier keer. Twee jaar geleden won hij de prijs voor beste radiopresentator voor het laatst, toen nog voor zijn ochtendshow op Radio 2. Dit is al zijn elfde nominatie sinds de eerste prijsuitreiking in 2006 en daarmee is hij recordhouder.



Wilfred Genee is voor het tweede jaar op rij genomineerd. Vorig jaar was dat voor BNR, dit jaar voor Radio Veronica.

Bekijk hieronder hoe Wilfred Genee werd verrast met de nominatie voor de Gouden RadioRing.

Gouden RadioRing

Wie van de genomineerden uiteindelijk de Zilveren RadioSter gaat winnen, heeft het publiek al besloten, maar welk programma de Gouden RadioRing krijgt nog niet. Vanaf dinsdag 08.00 uur gaan de stembussen opnieuw open op radioring.nl.



Gisteren werd al bekend dat Club Ondersteboven (SLAM!), Ekdom in de Morgen (Radio 10), Mattie & Marieke (Qmusic), Somertijd (Radio 10) en Veronica Inside tot de laatste vijf behoren. De radioprijzen worden op donderdag 30 januari uitgereikt tijdens het Gouden RadioRing Gala in Hilversum. Die uitreiking wordt live uitgezonden op Radio 2 en via een livestream.