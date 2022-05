Deze tien landen (met België) gaan door naar finale van Songfestival (met S10)

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival was muzikaal een zware bevalling. De hoogtepunten waren beperkt op een avond waarop in Turijn te veel artiesten onzuiver of zelfs ronduit vals zongen. De inzendingen van Cyprus, Malta, Ierland en Noord-Macedonië spanden in dat opzicht de kroon. Een meevaller was de zang van zangeres Dominika Haskova van We are Domi uit Tsjechië. Ging zij woensdag in de dress rehearsal in twee pogingen vocaal nog volledig onderuit, vanavond bleef ze overeind. Zaterdag mag ze terugkomen.

Rodeostier

Het rockspektakel kwam van Finland (The Rasmus met Jezebel) en vooral San Marino, waar Achille Lauro letterlijk voor vuurwerk zorgde en kooien en een werkende rodeostier het podium liet opslepen. Finland kreeg wel een finaleplek, de stier van Lauro bleef eenzaam achter.



De Servische Konstrakta voldeed ook aan de verwachtingen met haar intrigerende In Corpore Sano, waarna even later Georgië met het meest vervreemdende moment van de avond kwam. Circus Mircus met Lock me in was een visuele en muzikale paddo-trip, die niet werd beloond met een finaleplaats.



Nadat alle landen hadden opgetreden was daar eindelijk het langverwachte duet tussen Laura Pausini en Mika, twee van de presentatoren. Ze zongen tweestemmig op een deel van Fragile van Sting, waarna ze doorschakelden naar People have the power van Patti Smith. Il Volo maakte even later meer indruk met Grande Amore, het lied waarmee ze in 2015 derde werden.