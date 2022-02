Deze true crime podcasts zijn echt de moeite waard

Sander de Heer is oud-radio-dj en geeft nu trainingen en workshops over het maken van podcasts.

Het mysterie blijft onopgelost

‘Voor mij is de heilige graal bij een goede podcast: kun je als maker je fascinatie en je persoonlijke drive overbrengen? Onland van Joost Engelberts, over de onopgeloste moord op zijn vroegere buurmeisje, is een mooi voorbeeld. De maker neemt je mee in zijn eigen vragen en ervaringen en gaat bij zichzelf, zijn zussen en zijn tantes te rade om iets bespreekbaar te maken dat al zo lang geleden is gebeurd. Dat het mysterie niet wordt opgelost, maakt niet uit. Als ik word meegenomen in het onderzoek en de gedachten van de maker, ben ik geboeid.’