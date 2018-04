Deze VIP is de slechtste chauffeur van Nederland

In de finaleaflevering van De Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS deden de drie overgebleven kandidaten een rijexamen in Amsterdam. Zanger Henk Westbroek leek vrijwel foutloos door de stad heen te rijden, totdat hij moest inparkeren. Uiteindelijk was hij zelfs genoodzaakt een briefje voor een fietseigenaar achter te laten, omdat hij te hard tegen een aan een boom geparkeerde fiets gereden was. ,,Ik kon hem niet zien'', was zijn conclusie.



Voor Sesamstraatster Gerda Havertong en realityster Michella Kox was het afrijden nog een stuk lastiger. Toch boekte Kox een overwinning op zichzelf. De grofgebekte Arnhemse, die door de uitzendingen steevast de uitspraak ‘ik durf het niet’ meerdere malen de zender op slingerde, overwon haar fobie voor snelwegen. Zodra de snelheid boven de 50 kilometer komt, begint ze te beven van angst. Maar in de slotuitzending lukt het haar om een stuk op de snelweg te rijden.



Desondanks is dat niet voldoende om de titel van Slechtste Chauffeur van Nederland te ontlopen. Hoewel de jury ook niet te spreken is over de andere twee kandidaten, vinden ze Kox echt een gevaar op de weg. ,,We zijn op de snelweg. Maar je rijdt nog steeds 30 en de bijrijder moet helpen sturen. Het gaat maar door.'' Kox zelf was echter wel verbaasd dat uitgerekend zij de titel die niemand wil mee naar huis mocht nemen. Ze krijgt naast die ‘trofee’ ook 20 rijlessen van jurylid en rijinstructeur Patricia Nijman.



Bekijk in onderstaande video de rijkunsten van Michelle Kox.