Deze week nieuw op Netflix: Dynasty, Locke & Key en Night Teeth

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Locke & Key - seizoen 2

De Locke-kinderen en hun magische sleutels keren terug in seizoen 2 van Netflix’ spookachtige mystery-serie Locke & Key. Ze nemen het weer op tegen demon Dodge die er dit keer, zoals kijkers van seizoen 1 weten, héél anders uitziet. Gelukkig krijgen Kinsey, Tyler en Bodie hulp van nieuwe sleutels met bizarre krachten.

Cowboy Bebop - seizoen 1

Volgende maand komt Netflix met een live-action-versie van de legendarische anime-serie Cowboy Bebop. Het origineel uit 1998 staat sinds deze week online. Hierin volgen we een voormalige huurmoordenaar, een ex-agent, een oplichter, een jonge hacker én een hondje die proberen rond te komen als premiejagers in de ruimte.

Misfit: de serie - seizoen 1

Na drie films is het nu tijd voor een Misfit-serie. Julia (Djamila) en haar muziekgroep werken aan een musical, maar het nieuwe boze schoolhoofd Agnes (Georgina Verbaan) vindt dat maar tijdverspilling. Lukt het Julia om de musical alsnog te mogen spelen?

Sex, Love & Goop - seizoen 1

Gwyneth Paltrow komt in de realityreeks Sex, Love & Goop weer met een bups ‘alternatieve behandelingen’, dit keer op het gebied van seks. Samen met een stel coaches en sekstherapeuten leert ze koppels nieuwe manieren om seks te beleven.

Inside Job - deel 1

De animatieserie Inside Job - van de makers van het veelgeprezen Gravity Falls - speelt zich af in een wereld waarin allerlei bizarre complotten waar zijn. Zo is de maanlanding nep en zijn hagedissenmensen echt. Een vreemd genie en haar gestoorde collega’s van een schimmige overheidsorganisatie proberen deze complotten binnenskamers te houden.

Insiders - seizoen 1

In deze provocerende Spaanse realityserie, die La Casa de Papel-actrice Najwa Nimri presenteert, denken twaalf nietsvermoedende deelnemers dat ze in de voorrondes zitten voor een programma, maar in werkelijkheid zitten ze al ín een programma. Ze worden gevolgd door 250 verborgen microfoons, 70 verborgen camera’s en er staat 100.000 euro op het spel.

Films

Night Teeth

Collegestudent Benny werkt als chauffeur en vervoert op een avond twee vrouwen die allerlei clubs in L.A. afgaan. Wanneer hij erachter komt dat de twee geheime vampiers zijn, verwikkeld in een oorlog tegen niet-vampiers, verandert zijn nachtdienst in een bloeddorstige achtbaan en is hij zijn leven niet zeker.

Stuck Together

In deze hysterische Franse comedy leren de excentrieke bewoners van een flatgebouw elkaar noodgedwongen beter kennen wanneer ze nergens naartoe kunnen tijdens een van de coronalockdowns in Parijs. Rekening houden met elkaar gaat al snel mis wanneer iedereen onder hoogspanning staat.

Found

In de aangrijpende documentaire Found ontdekken drie geadopteerde Amerikaanse tieners, alle drie geboren in China, dat ze nichtjes zijn. Samen met hun gezinnen gaan ze naar China om hun biologische ouders te vinden.

Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

De krankzinnige heldin Harley Quinn (Margot Robbie) verlaat haar psychopathische ex Joker, maar wordt een doelwit. Ze voegt zich bij een team van vrouwelijke superhelden om zichzelf te beschermen én om een meedogenloze misdaadbaron uit te roeien.

Richard Jewell

Richard Jewell van Clint Eastwood vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige beveiligingsmedewerker die tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta alarm slaat nadat hij enkele bommen vindt. Vervolgens verandert hij al snel van een held in een terrorist wanneer de FBI hem als verdachte ziet en de media er bovenop duiken.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: