Deze week nieuw op Netflix: La Casa de Papel, Single All the Way en The Notebook

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Nisser - seizoen 1

In de Deense horrorserie Nisser viert een familie kerstvakantie op een afgelegen eilandje. Tijdens de rit naar het vakantiehuisje rijden ze een mysterieus dier aan en de dochter van het gezin neemt het gewonde beestje stiekem meer naar huis. Ze heeft niet door dat het eigenlijk een heel gevaarlijk wezen is.

Lost in Space - seizoen 3

In het derde en laatste seizoen van Lost in Space is de familie Robinson elkaar kwijtgeraakt. De kinderen zitten vast op een mysterieuze planeet. Terwijl de Robinsons naar elkaar zoeken, ontdekken ze dat de robots een grote aanval plannen en dat niemand veilig is.

La Casa de Papel - seizoen 5, deel 2

La Casa de Papel komt in seizoen 5 aan z’n einde. De finale werd zo lang mogelijk uitgesteld door het vijfde seizoen in twee stukken te hakken, maar na deze vijf laatste afleveringen is de Netflix-hit echt afgelopen. Het verhaal gaat verder met de grootste roof allertijden en het is de vraag welke overvallers de strijd met de politie zullen overleven.

Films

A Castle for Christmas

Schrijfster Sophie Brown (Brooke Shields) heeft haar fans boos gemaakt met het einde van haar nieuwe boek. Om te ontsnappen aan de bakken kritiek reist ze naar een afgelegen Schots dorpje, waar haar vader vandaan komt. In een opwelling besluit ze daar een kasteel te kopen, maar de knappe eigenaar (Cary Elwes) probeert dit te voorkomen.

The Power of the Dog

De broers Phil (Benedict Cumberbatch) en George (Jesse Plemons) zijn samen eigenaar van de grootste ranch in de Montana vallei. Wanneer de zachtaardige George in het geheim trouwt met weduwe Rose (Kirsten Dunst) zoekt de wrede Phil naar een manier om de onschuldige vrouw te ruïneren.

Single All the Way

Peter (Michael Urie) is bang dat zijn familie tijdens de feestdagen weer gaat zeuren dat hij nog steeds single is. Hij vraagt zijn beste vriend Nick (Philemon Chambers) om te doen alsof ze een stelletje zijn, maar dit plan gaat fout wanneer Peter’s moeder een blind date voor hem regelt.

The Notebook

Een man leest zijn dementerende vrouw voor uit een notitieboekje. Hij vertelt haar hoe het rijke meisje Allie verliefd wordt op de charmante Noah, maar haar ouders zijn niet blij met deze romance en de relatie eindigt. Toch blijven de twee van elkaar houden en komen ze elkaar op een later moment weer tegen.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

