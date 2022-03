Deze week nieuw op Netflix: Pieces of Her, Meskina en The Weekend Away

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Pieces of Her - seizoen 1

In Pieces of Her, gebaseerd op het gelijknamige boek van Karin Slaughter, blijkt een onopvallende moeder eigenlijk heel gevaarlijk te zijn. Tijdens een schietpartij wordt Andrea gered door haar moeder Laura (Toni Collette), die met gemak de schutter uitschakelt. Andrea beseft dat haar moeder een groot geheim heeft en gaat op zoek naar antwoorden.

The Worst Roommate Ever - seizoen 1

In deze documentaireserie van Blumhouse, de studio bekend van horrorfilms, staan vier verschrikkelijke huisgenoten centraal. Deze psychopaten hebben mensen opgelicht, woningen ingenomen en zelfs moorden gepleegd.

Making Fun - seizoen 1

Als kind altijd gefantaseerd over speelgoed dat zelfs de speelgoedwinkel te ver gaat? Prof-knutselaar Jimmy DiResta laat in Making Fun kinderen heerlijk zinloze uitvindingen bedenken. Hij gaat aan de slag met de meest gekke ontwerpen.

Films

Meskina

Meskina is een Marokkaans-Arabisch woord dat vrij vertaald zieligerd betekent en de pechvogel in deze romcom is Leyla (Maryam Hassouni, Dunya & Desie). De succesvolle jonge vrouw dacht gelukkig te zijn met haar vriend, de rapper Abdelkarim, maar hij verlaat haar voor een ander. Nu is Leyla een gescheiden, werkloze dertiger die weer bij haar moeder woont en geen flauw benul heeft wat ze nu met haar leven aan moet. Dan ontmoet ze twee aantrekkelijke mannen, die totaal verschillend van elkaar zijn.

Against the Ice

Deze ijskoude avonturenfilm is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een expeditie in 1909. Twee avonturiers, gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) en Joe Cole (Peaky Blinders) gaan in Groenland op zoek naar een verloren groepje ontdekkingsreizigers om een belangrijke landkaart terug naar huis te brengen.

The Weekend Away

In deze boekverfilming van Sarah Aldersons gelijknamige bestseller gaan Beth (Leighton Meester, Gossip Girl) en Kate op vakantie naar Kroatië. Het weekendje weg neemt een schokkende wending wanneer Kate dood wordt gevonden en Beth wordt aangewezen als de hoofdverdachte. Zij moet haar onschuld bewijzen en daardoor komt er veel oud zeer boven water.

In het Schotland van de jaren ’90 krijgt een groep katholieke schoolmeisjes de kans om naar Edinburgh te gaan voor een zangwedstrijd. Ze zijn alleen iets meer geïnteresseerd in drinken, feesten en mannen aan de haak slaan dan in het winnen van de wedstrijd.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

