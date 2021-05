Deze week nieuw op Netflix: Special, Gladiator en It Chapter Two

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Special - seizoen 2



In Special volgen we een homoseksuele man met een milde hersenverlamming die zijn ongeluk gebruikt om zich een andere identiteit aan te meten. Hij wil het heft van zijn leven eindelijk in eigen hand gaan nemen, maar de vraag is of dat op deze manier gaat lukken.

Quién Mató a Sara? - seizoen 2



Àlex is vastbesloten om wraak te nemen en te bewijzen dat hij erin is geluisd voor de moord op zijn zus. Vervolg op het succesvolle eerste seizoen van de Spaanse serie.

Saints & Strangers - seizoen 1



Deze National Geographic-miniserie heeft twee afleveringen en vertelt het verhaal van een groep pelgrims en kolonisten. Na een ijzingwekkende zeereis komen ze terecht in De Nieuwe Wereld waar ze stuiten op een ongerepte wildernis en een oprukkende winter. Ondertussen moeten ze omgaan met onderlinge ruzies, zware weersomstandigheden en een verbond met de inheemse buren.

The Real Housewives of New York City - seizoen 3 en 4



De realityserie met de ‘echte’ huisvrouwen van New York City is terug en ook in het derde en vierde seizoen beleven de gefortuneerde dames weer veel avonturen op het gebied van werk en het moederschap. Lukt het ze om met een volle agenda de balans te houden?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Films

Army of the Dead



De langverwachte Netflix Original-film van regisseur Zack Snyder is een kruising tussen Ocean’s Eleven en Night of the Living Dead. Er is een zombie-uitbraak en daar wil een groep huurlingen gebruik van maken. Zij doen er alles aan om Las Vegas binnen te komen en de grootste overval ooit te plegen.



Lees hier onze recensie van de film.

Army of the Dead Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Horror/Actie



It Chapter Two



Het is precies 27 jaar later als de vervloekte Loser Club terug moet naar Derry waar horrorclown Pennywise opnieuw tot leven komt. It Chapter Two is het vervolg op de ‘moderne’ It, gebaseerd op het boek van Stephen King.

Gladiator



Als de Romeinse generaal Maximus (Russell Crowe) door de nieuwe leider Commodus ter dood wordt veroordeeld, laat hij het daar niet bij zitten. Hij vlucht en zint - als nieuwe held van het volk - op wraak. Alleen krijgt hij die wel?

Love Actually



In deze klassieke, romantische komedie komen tien heel diverse Londense liefdesverhalen samen. Met Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth en Emma Thompson.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Welke serie/film uit deze lijst ga jij als eerste kijken?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.