Di-rect brengt nieuw nummer uit over opgroeien in de nineties

Di-rect was gistermiddag te gast bij de middagshow van Domien Verschuuren op Q-music om het nummer voor het eerst aan iedereen te laten horen. Daar vertelde leadzanger Marcel Veenendaal dat 90s KID al een flinke tijd in de maak was. ,,Deze track begon ergens in 2016. We zaten een hele maand in de studio,’’ vertelt hij. Daar heeft de band toch een aantal beats en riffs aan overgehouden. ,,We hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met Niels Zuiderbroek, onze producer. Er zijn bij ons altijd ideeën genoeg, te allen tijde. Hij heeft al die ideeën bij elkaar gebracht, en daar is dit nummer uitgekomen.’’