Dichtbundel voor in container gevonden baby: ‘Eigenlijk opnieuw geboren’

De moed zonk initiatiefnemer en dichter Pieter Stroop van Renen in de schoenen toen hij het nieuws hoorde over de baby die op 21 februari door brandweer en politie werd gered uit een een vuilcontainer aan de Meernhof in Zuidoost. ,,Het maakte veel indruk. Moest het nou zo? Was er geen andere mogelijkheid voor de ouders?” Toch ziet Stroop van Renen er ook het positieve van in: “Het baby’tje is levend gevonden, dus eigenlijk is het opnieuw geboren en heeft een tweede kans gekregen.”