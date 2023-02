Dichter Kinderboekenweek Pim Lammers trekt zich terug na doodsbedreigingen

Verschrikking

‘Schokken en schuren’

De schrijver kreeg de afgelopen dagen via sociale media veel over zich heen, maar ontving ook veel bijval van collega’s. ‘Pim Lammers is een schrijver die schrijft over thema’s die in onze maatschappij spelen. Dit is zijn vak. De golf van haat die hij nu over zich heen krijgt, is onterecht en intens triest. Bescherm onze schrijvers', bepleitte Heleen van Royen op Twitter. Ook Kevin Hassing, die afgelopen jaar de prijs voor de Kinderjury won, nam het op sociale media op voor Lammers. ‘Dus omdat ik over piraten schrijf, ben ik een piraat? Denk even na voordat je rare dingen roept’, stelde Hassing.