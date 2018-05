Dierenrechtenorganisatie woest op met leeuwtjes knuffelende Katy Perry

video Vriend Britney Spears gebruikt haar bij zijn trainingen als gewicht

7:53 Britney Spears brengt elke dag meerdere uren door in haar privégym om helemaal topfit te zijn voor haar Piece Of Me tournee die in juli begint. Haar vriend Sam Asghari helpt de hitzangeres daar graag een handje bij, zo is te zien in een van Britneys Instagramposts.