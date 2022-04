Dieuwertje Blok: ‘Ik vermoed dat Wilhelmina wellicht gevoelens had voor vrouwen’

Videoland komt met nieuwe docu over Kees Momma, ook series over Hazes en Akwasi

Videoland komt met een vervolg op de documentaire over de landelijk vermaarde autist Kees Momma uit Velp. De tv-documentaire Het Beste voor Kees trok eerder 1,5 miljoen kijkers. En na zijn optreden in de TV-show van Ivo Niehe is Kees Momma een bekende Nederlander.

22 april