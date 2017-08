Dieuwertje Blok speelt moeder in nieuwe tv-serie Kameleon

Cas Jansen is in de nieuwe Kameleon-serie te zien als Gerben Zonderland, een rol die in de vorige twee films werd vertolkt door Maarten Spanjer. Bas Muijs speelt fotograaf Albert Verscheure. Dieuwertje Blok is gecast als Moeder Kees. Voor Blok is het de eerste maal in ruim tien jaar dat zij een rol speelt in een film of serie.

Een aantal acteurs uit de eerste twee Kameleon-films uit 2003 en 2005 keert terug. Dominique van Vliet en Steven de Jong prolongeren hun rollen als Mem en Heit Klinkhamer. Michiel Kerbosch vervangt de twee jaar geleden overleden veteraan Rense Westra als Veldwachter Zwart. Als tweeling werden debutanten Scott en Duke Huisman gecast.