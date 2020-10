Dieven stelen camera's van filmploeg RTL-programma Op weg naar Cannes

Volgens Bakker hebben de camera's een waarde van zo'n 15.000 euro per stuk. Ze werden gestolen uit zijn auto in een parkeergarage in Hilversum. Bakker hoorde het alarm afgaan van zijn auto, waarvan de ruiten zijn ingeslagen, en belde de politie.



De dieven sloegen in eerste instantie met de auto op de vlucht, maar toen de politie al snel arriveerde, zijn ze te voet de garage ontvlucht, zegt Bakker. De diefstal gebeurde rond 19.30 uur.



In Op weg naar Cannes worden tien Nederlandse modellen gevolgd die kans maken op de titel Miss Festival du Cannes. Het programma wordt gepresenteerd door Carolien ter Linden.