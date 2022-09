Digitale metamorfose van Disneyklassieker Pinocchio durft duister te blijven

Pinocchio Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Jeugdfilm



We kunnen maar beter stoppen met stellen dat ‘liveaction-remakes’ van klassieke tekenfilms, die vooral in visueel opzicht hun best doen zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, nauwelijks toegevoegde waarde hebben. En dat het soms bijna een belediging is voor het meer tijdloze medium animatie. Disney blijft ze toch wel maken. Onder meer Belle en het Beest en The Lion King ondergingen al een digitale metamorfose met in computerwerelden ronddolende acteurs en er staan ons nog heel wat te wachten, waaronder binnenkort De Kleine Zeemeermin.

De nieuwe Pinocchio van regisseur Robert Zemeckis (Forrest Gump, Back To The Future) behoudt in elk geval de complexiteit van het verhaal over een pop die tijdens zijn odyssee een bewustzijn kweekt, maar onderweg talloze verleidingen probeert te weerstaan. Ook gebleven is het duistere randje. Van het bezoek aan het sinistere Pleasure Island (eigenlijk een paradijs voor kinderlokkers) krijg je ook in déze versie een bijna misselijk gevoel. Gelukkig, sprookjes mogen dus ook anno nu jonge kijkers meer dan alleen zoetigheid voorschotelen.

Minder geslaagd zijn de toegevoegde nieuwe liedjes en Tom Hanks als Geppetto acteert (net als laatst in Elvis) alsof hij weer op de planken van de basisschool staat. Hij heeft geen idee welke toon aan te slaan. En esthetisch mag het best gelikt zijn allemaal, in sommige scènes zitten nauwelijks mensen waardoor je je toch weer afvraagt of de animatiefilm van toen niet afdoende was. Maar die conclusie zouden we niet meer trekken.

Regie: Robert Zemeckis. Hoofdrollen: Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt en Cynthia Erivo

