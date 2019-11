‘Dik Voormekaar Show beste programma in honderd jaar radio’

Iconische typetjes

In De Dik Voormekaar Show verzorgden Van Duin en De Groot in de jaren zeventig en tachtig bizarre sketches en liedjes. Zij deden dit als iconische typetjes Dik Voormekaar en Meneer de Groot. Het programma begon in 1973 op Radio Noordzee, maar brak pas echt door op Hilversum 3 bij de NCRV. Halverwege de jaren tachtig stopte het duo met het programma, dat in 2000 korte tijd terugkeerde bij de TROS. Tegenwoordig is de Dik Voormekaar Show ook te beluisteren als podcast op Spotify en via Apple Podcast.