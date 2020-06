Dinand Woesthoff geeft twee extra shows in Amsterdams Bostheater

Waarom Voi­ce-Pleun nauwelijks meer zong: ‘Laat je geen kant in pushen’

21:41 Zangeres Pleun Bierbooms (21) heeft na haar overwinning bij The voice of Holland expres niet doorgepakt om een muzikale carrière op te bouwen. Ze koos ervoor terug te gaan naar school om te werken aan ‘een basis om op terug te vallen’. ‘Laat je nooit een kant in pushen die anderen van je verwachten, maar creëer je eigen doelen’, schrijft ze op Instagram.