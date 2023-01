Dionne flaneert in weinig verhullend pakje en Gert wordt getrakteerd op gênante foto’s

hazes wint kort geding Rachel Hazes spreekt van gerechtig­heid, Yvonne Coldeweij­er gaat 'gewoon door met Ha­zes-jui­ce’

‘Juicekoningin’ Yvonne Coldeweijer blijft in de toekomst ‘gewoon’ roddels verspreiden over de familie Hazes, ook al loopt ze daarmee het risico op het betalen van een schadevergoeding. Dat laat de oprichter van het populaire ‘juicekanaal’ Life of Yvonne weten in een reactie op de verloren rechtszaak tegen Rachel Hazes, die van ‘gerechtigheid’ spreekt. ,,Ik hoop dat ik een voorbeeld ben voor andere mensen die zoiets ook wordt aangedaan”, laat Hazes op Instagram weten.

23 januari