Dionne Slagter viert ‘klein feestje’ na tien jaar zonder anorexia: ‘Ik ga het leven aan’

‘Tien jaar geleden veranderde mijn leven’, schrijft Dionne op Instagram bij een foto uit de tijd waarin anorexia haar leven beheerste. ‘Ik stapte in het vliegtuig naar Spanje voor een behandeling. De knop was om toen ik terugkwam. Ik heb de keuze gemaakt om het leven niet langer stil te zetten en het aan te gaan.’ Ze deelt met haar ruim 595.000 volgers ook een foto van haar schouder, waarop de datum 04-07-10 als tattoo is vereeuwigd. ‘Dit was het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen’, schrijft ze over haar strijd tegen de stoornis. ‘Maar ik ben enorm dankbaar voor alles wat er daarna op mijn pad is gekomen. Op een dag als deze sta ik daar weer bij stil en vier ik stiekem een klein feestje.’ Onder de post regent het liefdevolle reacties van fans en collega’s, waaronder tien hartjesemoji’s van Qmusic-dj Fien Vermeulen. ‘Voor elk jaar een!’ schrijft ze. Dionne lijkt ook mensen in soortgelijke situaties te inspireren. ‘Jij bent een voorbeeld en geeft me hoop!’ schrijft iemand die zegt zelf ook opgenomen te zijn.

Spiegel

Dionne, online ook bekend als OnneDi, sprak in de media al vaker over haar eetstoornis en de alternatieve behandeling in Spanje. In Nederland werkte het verblijf in een kliniek voor haar averechts. ,,Ik leerde daar juist hoe het niet moet’’, zei ze daarover. ,,Je zit daar tussen meisjes die allemaal het slechte voorbeeld geven en het werd zelfs een soort competitie.”



In Spanje was de aanpak meer confronterend. ,,In Nederland was me steeds verteld dat ik er niks aan kon doen dat ik anorexia had. Bij deze behandeling kreeg ik een spiegel voorgehouden. Het werd me duidelijk gemaakt dat ik zelf verantwoordelijk was voor mijn ziekte. Het was een soort interventie waarbij gezegd werd dat ik zelf de keuze maakte voor de dood als ik door zou gaan.”



Ze mocht in Spanje zelf bepalen of ze wel of niet at. ,,Ik begon in te zien waar ik mee bezig was. Dat ik zelf de ziekte in stand hield, terwijl ik ook kon kiezen voor een beter leven en daarvoor niet afhankelijk was van anderen. Daarna heb ik de knop om kunnen zetten.”