Dionne Stax bijt door en Wietze poetst tanden met houtskool

Nieuwe GTST-hunks maken zich bekend

14:33 Het fictieve dorpje Meerdijk heeft vanaf volgende week maandag een nieuwe inwoner. Het gaat om acteur Joey Ferre, die in de übersoap Goede Tijden Slechte Tijden in de huid kruipt van de Spaanse wijnhandelaar Carlos Ramirez. ,,De tijd van onbezorgdheid is voorbij'', knipoogt hij bij zijn castfoto.