'Dionne Stax heeft met Aria alweer een show om zeep geholpen’

Dennis Ruyer even niet op de radio: ‘Morgen ziekenhuis in om rikketik te laten bekijken’

11 oktober Radio Veronica-dj Dennis Ruyer (49) zal even niet op de radio te horen zijn. Hij wordt morgen in het ziekenhuis opgenomen om te controleren of zijn hartritmestoornis onschuldig of gevaarlijk is. Dat vertelde hij vanochtend in zijn radioprogramma.