Dionne Stax maakt kans op Zilveren Televizier Ster

Interview Jaap Jongbloed over bizarre oplichting: Ik dacht, dit kan niet waar zijn

13:16 Vanavond in Opgelicht?! veel aandacht weer voor cybercriminaliteit met onder meer een heel nieuwe manier van oplichting via WhatsApp en een vervolg in de Nigeriaanse datingfraude zaak. Presentator Jaap Jongbloed licht toe.