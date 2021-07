Dionne Stax maakt overstap naar Omroep MAX

Ze zal vanaf het najaar exclusief programma’s gaan maken voor de omroep, waaronder ARIA. In dat muziekprogramma wordt een zoektocht gestart naar nieuw operatalent. Stax begon haar televisieloopbaan in 2012 bij de NOS waar ze presentator werd van het NOS Journaal. Daar zou ze tot 2019 werken, waarbij ze ondertussen klussen voor Omroep MAX deed, zoals Nederland Slaapt en Van onschatbare waarde. ,,MAX gaf me als eerste de kans om mij als presentator te ontwikkelen. Dat heb ik enorm gewaardeerd, want daardoor ben ik nog meer van het tv-vak gaan houden. MAX voelt dan ook als een warm bad, een club waar ik me thuis voel”, aldus Stax die bijna twee jaar geleden van de NOS overstapte naar AVROTros waar ze naast televisie (Gouden Televizier-Ring Gala, DNA Onbekend) ook radio ging doen: Stax & Toine, samen met Toine van Peperstraten. Eind februari van dit jaar stopte ze daarmee, toen ze radio niet meer met haar televisiewerk kom combineren.

Omroep MAX-directeur Jan Slagter is blij met haar komst. ,,We kennen Dionne natuurlijk al langer en werken altijd met veel plezier samen. Des te leuker is het dat ze nu vast onderdeel wordt van ons team.”

Met ARIA begint Stax aan een nieuwe programma. In deze achtdelige serie gaat MAX op zoek naar de nieuwe operaster van Nederland. De inzet is een unieke studiebeurs. Wie de opnames in juli en augustus wil bijwonen kan terecht op de site bij Omroep MAX. De locatie is de Gashouder in Amsterdam.