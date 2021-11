Dionne Stax over heftige gezinstijd: ‘Ik ben echt in de overlevingsstand gegaan’

Dionne Stax was vanavond de hoofdgast in het programma Sterren op het Doek. In het interview dat ze met haar Omroep MAX-collega Özcan Akyol had, vertelde ze over de heftige periode waar ze doorheen is gegaan. ,,Ik ben echt in de overlevingsstand gegaan", zei ze openhartig.



In het begin van de coronaperiode belandde haar moeder in het ziekenhuis. ,,Dat viel eigenlijk net samen met de lockdown. Dat was heel heftig.” Dionnes zus Charlotte is woonachtig in Barcelona en kon door de coronamaatregelen niet naar Nederland komen. Dionne: ,,Ze was ook nog net bevallen van haar dochtertje. Dan wil je heel graag als familie samen zijn, maar dat lukte toen gewoon niet. Dat deed pijn.”



Het gemis was groot. ,,Ik miste haar vasthouden, ik miste mijn nichtje vasthouden. Gewoon elkaar kunnen troosten als het heel moeilijk is en je even niet weet hoe het verder gaat. Dan wil je elkaar echt in de ogen kunnen kijken en een soort van steun voelen en zoeken.”

Lees ook Dionne Stax deelt eerste liefdesfoto met dj Steven Jansen

Quote Ik weet nog dat ik de ic opliep en ik schrok heel erg

Geschrokken

Na een ingrijpende operatie belandde Dionnes moeder op de intensive care. ,,Ik was nog nooit op een ic geweest. We gingen er ’s avond naartoe: papa en ik. Door corona mocht er maar één persoon tegelijk bij haar. Mijn vader ging eerst en toen was mijn moeder nog niet bij, dus die was binnen vijf minuten al terug.” Hij reageerde nuchter dat ze nog niet bij was en met wat slangen lag. Dionne: ,,Ik weet nog dat ik de ic opliep en ik schrok heel erg. Ik dacht alleen maar: wat heftig!”



Het leven van de 36-jarige presentatrice stond in die tijd in het teken van het verzorgen van haar moeder. ,,Ik werkte en ging ook deels voor mijn moeder zorgen samen met mijn vader. Ik had niet zoveel tijd om daar toen bij stil te staan. Ik moest er toen gewoon voor mijn moeder zijn en ook voor mijn vader. Dus op die momenten was het ziekenhuis in, werken en boodschappen doen. Doen wat je kan doen.”



Pas toen het weer wat beter ging met haar moeder, besefte Dionne hoe heftig die periode is geweest. ,,Als het heftig is in het gezin, dan merk ik dat ik in een soort van stand ga van ik moet zorgen dat het weer beter wordt. Daar probeer ik dan op mijn manier alles aan te doen, terwijl je kan helemaal niks, want het lot ligt in handen van fantastisch artsen.”

Jurk

Uiteindelijk is Dionnes moeder er bovenop gekomen. Toen ze wakker werd op de ic keek ze haar dochter aan en bij het horen van haar verbeterde medische situatie zei ze: ,,Dus dan kunnen we binnenkort een mooie jurk kopen.” Dionne: ,,Dus laatst zijn we op pad gegaan. Toen hebben we een heel mooie jurk voor haar uitgekozen. Dat was een mooi moment, een soort van afronding.”



Bieden op de doeken uit de uitzending kan via sterrenophetdoek.nl, het hele gesprek tussen Özcan Akyol en Dionne Stax is hier terug te zien.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: