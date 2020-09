Dionne Stax scoort met MAX-show Van onschatbare waarde

Frits Sissing in quarantai­ne, Dionne Stax neemt liveshow over

13 augustus Frits Sissing kan woensdag niet het liveprogramma Nederland staat op tegen kanker presenteren. Hij is in aanraking gekomen met iemand die het coronavirus heeft en moet in quarantaine. Dat heeft AVROTROS vandaag bekendgemaakt. Dionne Stax neemt de show van hem over.