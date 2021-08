Dionne Stax smoorverliefd op bekende dj

We zijn er bijna! is terug, vanaf de Nederland­se camping: ‘We hielden rekening met pottenkij­kers’

9 augustus Met tientallen kampeerlustige vijftigplussers Europa door is in coronatijden hogere wiskunde. Vorig jaar ging er daarom een streep door televisiehit We zijn er bijna!, dit jaar lukte het wel. Al werd de geplande trip naar Noorwegen kort van tevoren nog aangepast in een reis door - jawel - Nederland. ,,Zo fijn om even de zinnen te verzetten en niet te denken aan de donkere wolken.”