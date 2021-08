Directeur ID&T haalt uit naar 'liegende en bedriegende' overheid: ‘Nu is het klaar’

‘Boos, verdrietig, verbijsterd, teleurgesteld... zomaar wat woorden die we al inmiddels 18 maanden gebruiken om ons te uiten in persberichten, socials etc. Keer op keer worden we teleurgesteld en in de hoek gezet’, aldus de directeur. ‘Onze overheid is een waardeloze partner gebleken, een partner die liegt en bedriegt. En nu is het klaar.” Demissionair premier Mark Rutte maakte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat grote festivals tot 20 september niet doorgaan; 750 bezoekers blijft tot dan het maximum.

Demonstratie

Van Straalen verwijst in zijn bericht naar de aangekondigde demonstratie van de evenementensector op 21 augustus. Daaraan doen ruim driehonderd organisatoren mee, in elk geval in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Mogelijk komen daar nog andere steden bij. Met het protest willen de festivalorganisatoren een signaal afgeven aan de overheid. Ze snappen niet dat bijvoorbeeld voetbalstadions wel de deuren mogen openen, maar de evenementensector niet.



Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T, liet vrijdag al namens het bedrijf weten dat er veel onbegrip is in de sector. Volgens haar had Nederland juist ‘een voortrekkersrol’ genomen door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. ,,Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege handen achter. Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid 10 tot 15 jaar terug de tijd in geslingerd.”