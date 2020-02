Dirigent Reinbert de Leeuw (81) overleden

De Leeuw is veel gelauwerd. Hij kreeg in 2018 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Máxima. Ook is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit jaar nog werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met de cd ‘Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir’. Hij won de onderscheiding niet, maar de altijd kritische Hongaarse componist Kurtág zelf was heel tevreden over het album.