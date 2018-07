Discovery komt met eerste lange docu over gevaarlijke Thaise grotredding

Inmiddels zijn alle jongens en hun trainers weer in goede gezondheid herenigd met hun families. Wat rest is de herinnering aan een razend ingewikkelde operatie met daarin hoofdrollen voor de slachtoffers, heldhaftige duikers, geologen, medische experts en vele andere betrokkenen. Hoog tijd, aldus Discovery, om te komen met de samenvattende documentaire Operation Thai Cave Rescue , waarin de heldhaftige reddingsactie vanuit verschillende invalshoeken en momenten - van begin tot einde - wordt belicht. Tien lange dagen waren de voetballertjes en hun coach al vermist toen ze tegen alle verwachtingen in toch nog uitgehongerd gevonden werden. Vanaf dat moment zou het nog een dikke week duren voordat ze allemaal, in drie dagen tijd, bevrijd konden worden. De reddingsoperatie wordt door experts nog steeds 'ondenkbaar gevaarlijk' genoemd. Niet alleen omdat het vermiste team kilometers diep onder de grond zat en ver van de uitgang. Ook omdat ze een groot deel van de terugtocht moesten onder water moesten afleggen door smalle ondergelopen gangen waar een volwassen persoon amper doorheen kan. Nog een complicerende factor: geen van de voetballertjes kon goed zwemmen.

Operation Thai Cave Rescue - volgens Discovery de allereerste documentaire die de operatie op gedetailleerde wijze belicht - toont interviews met een breed scala betrokkenen zoals experts maar ook wanhopige en en naderhand blije ouders van de jongens. De specialisten leggen in heldere taal uit onder welke zware omstandigheden de jongens zich bevonden en wat voor impact het op de fysieke en mentale gezondheid van een mens heeft om zo lang onder de grond te zitten. Ook benadrukken ze hoe bijzonder het eigenlijk is dat iedereen heelhuids uit de grot kon worden gehaald. Immers, het nauwe en ingewikkelde gangenstelsel bleef ondanks een groot aantal geavanceerde pompen steeds weer onder water lopen.

De internationale reddingsploeg die de jongens uit de grot moest halen, kwam al snel voor een grote dilemma's te staan. Wachten tot het water gedaald zou zijn, zou het verblijf van het voetbalteam met enkele dramatische maanden verlengen, wat ongetwijfeld grote lichamelijke en psychische gevolgen zou hebben. Onder meer doordat op deze diepte minder zuurstof beschikbaar is en de luchtkwaliteit verre van gezond is voor de lange termijn. Maar ze zelfstandig door de nauwe rotsen laten zwemmen, was helemaal een riskante onderneming. Zeker omdat de jongens zelf nooit of een beetje hadden leren zwemmen. Zelfs voor geoefende duikers is dit niet zonder gevaren en grotduiken geldt niet voor niets als de dodelijkste vorm van duiken. Jaarlijks gebeuren er zo’n 370 serieuze ongelukken met duikers die in grotten duiken waar het zicht en de bewegingsruimte zeer beperkt zijn.