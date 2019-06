Disney deelt nieuwe trailer Frozen 2

‘La Paay opgeroepen als getuige in zaak Brabantse kluisjes­roof’

15:09 Patricia Paay (70) zou moeten verklaren in het proces over de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De advocaat van een van de verdachten heeft haar en haar man Robbert Hinfelaar vandaag bij de rechtbank in Breda gevraagd als getuige.