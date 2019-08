Disney+ krijgt ‘geen eindeloos aanbod’ aan films en series

,,Ons standpunt is dat we voor kwaliteit gaan, dat geven we meer prioriteit dan de kwantiteit”, aldus Mayer in een toelichting aan internationale media, waaronder BuzzE. ,,We zijn niet uit op een zo groot mogelijk volume, maar we gaan op zoek naar projecten en producten waar onze klanten interesse in hebben.”



Voor Disney+ zal dat vooral kindvriendelijke content zijn. Het bedrijf gaat de streamingservice gebruiken voor titels van huismerken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De meer volwassen programmering van zenders Fox, ABC en FX is te zien op een ander platform van het concern, Hulu. In tegenstelling tot Disney+, dat op 12 november gelanceerd wordt in de VS, Canada en Nederland, is Hulu niet beschikbaar buiten Noord-Amerika. ,,Nóg niet”, hint Mayer. ,,Maar mogelijk rollen we dat ook internationaal uit in de toekomst.”

Lizzie McGuire

Eerder op de dag maakte de entertainmentgigant tijdens de presentatie op D23, een tweejaarlijkse beurs voor Disneyfans in Anaheim, onder meer bekend dat het tienerserie Lizzie McGuire terugbrengt. Hilary Duff kruipt daarvoor weer in de huid van Lizzie, die inmiddels bijna dertig is en in New York woont. De actrice liet op het podium van D23 weten dat de animatieversie van Lizzie, die in de originele show haar gedachten en gevoelens weergaf, uiteraard ook terugkeert in de nieuwe serie, maar in tegenstelling tot de echte Lizzie nog steeds dertien jaar is.



Ewan McGregor kondigde op de beurs persoonlijk aan dat hij inderdaad de rol van Obi-Wan Kenobi weer op zich neemt voor een serie rond dat Star Wars-personage. Geruchten daarover deden de laatste weken volop de ronde. De acteur is blij dat hij eindelijk over het project kan praten, zo vertelde hij. ,,We zijn er al vier jaar mee bezig, en al die tijd moest ik antwoorden geven als ‘ik heb niks gehoord, maar zou het heel leuk vinden’. Het voelt heerlijk dat ik het er eindelijk over kan hebben.”