Disney-slechteriken krijgen eigen serie

De televisiereeks is gebaseerd op een boekenserie van Serena Valentino. Zij schreef al zes boeken over de beroemde schurken. De bekende sprookjes worden verteld uit het standpunt van de slechterik. Dat gebeurde eerder ook al in de film Maleficent met Angelina Jolie in de hoofdrol, en in de filmreeks Descendants. In die films willen de kinderen van enkele slechteriken wraak, maar leren ze gaandeweg dat ze niet verplicht zijn om net als hun ouders te worden.



Het nieuws dat de Disney-slechteriken een eigen serie krijgen, kwam naar buiten nadat de serie Once Upon a Time na zeven seizen stopte. Ook daarin werd gebruikgemaakt van Disney-personages, waaronder Pinokkio en Sneeuwwitje.



Het is nog niet bekend wanneer Book of Enchantment daadwerkelijk wordt uitgezonden op Disney+. Verwacht wordt dat de serie eind 2019 te zien is.