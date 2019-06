Disneyster Bella Thorne wordt gechanteerd en plaatst daarop eigen naaktfoto's

Op Twitter schrijft Thorne: ,,Fuck you en de macht die je over mij denkt te hebben. Ik ga hierover schrijven in mijn volgende boek." Daarbij plaatste ze meerdere screenshots van zijn sms'jes en topless foto's. ,,In de laatste 24 uur ben ik bedreigd met mijn eigen naaktfoto's. Ik voel me vies, ik voel me bekeken, ik heb het gevoel dat iemand hetgeen ik met een speciaal persoon wilde delen heeft weggenomen."



De actrice brengt de identiteit van de hacker niet naar buiten. ,,Te lang heb ik een man me laten gebruiken, ik ben het zat. Ik zet dit op Twitter omdat het mijn eigen beslissing is, nu kan je me niks meer afnemen. Ik slaap vanavond beter, wetende dat ik jouw macht over mij heb teruggenomen. Je kan mijn leven niet controleren."



In het berichtje zegt ze dat de hacker haar ook blootfoto's stuurde van andere celebrities. Thorne zegt dat hij maar beter kan gaan uitkijken en dat hij een bezoekje van de FBI kan verwachten.