Distributeur trekt film Louis C.K. terug

I Love You, Daddy zou vanaf 17 november in een select aantal bioscopen in de Verenigde Staten draaien. Gisteravond zou de film in première gaan in New York, maar het feest werd op voorhand afgeblazen toen duidelijk werd dat The New York Times een verhaal zou publiceren over C.K. Vijf vrouwen beschuldigen hem ervan dat hij voor hun neus gemasturbeerd zou hebben.