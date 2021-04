Dit festival laat zien dat horror meer is dan hakken: ‘Het bloed knalt niet altijd uit het scherm’

Thijs (26) praat bij Humberto over Bibian Mentel: ‘Bibian was mijn mentor in ziek zijn’

5 april De Bredase Thijs Kroezen (26) had een bijzondere band met de maandag overleden Bibian Mentel. Zaterdag werd op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de paralympische snowboardster, die op 48-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Thijs werkt voor de Mentility Foundation en kreeg 2,5 week geleden zelf voor de achtste keer met kanker te maken. ,,Bibian was mijn mentor in ziek zijn", vertelde hij gisteren bij de talkshow Humberto.