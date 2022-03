Dít is de Mol van 2022 volgens de lezers van deze site

Miljoenen kijkers jagen al wekenlang op de Mol en vanavond wordt bekend wie de boel bedroog en wie dat het beste in de gaten had. Als we kijken naar welke kandidaat het meeste geld ophaalde voor de pot, blijven er twee verdachten over: Hooi, en inderdaad Cousiño Arias.

Fresia Cousiño Arias (1094 euro)

Everon Jackson Hooi (2096 euro óf -2904 euro)

Kim-Lian van der Meij (2662 euro)

Hoewel Kim-Lian al vanaf de bekendmaking van de deelnemers aan dit seizoen van Wie is de Mol? verdacht is bij molloten, lijkt het toch onwaarschijnlijk dat de presentatrice inderdaad de boel belazerde. In promotiebeeld was een masker te zien en de ogen daarachter leken van Kim-Lian te zijn. Maar of dit nou een hint naar de Mol was? Ze haalde in ieder geval van alle kandidaten het meeste geld op. Niet iets wat een Mol zou doen, toch?