Dit is de Mol van het WIDM-jubileumseizoen

Gernandt is de verliezende finalist dit seizoen. Nikkie de Jager, die aan de start van het seizoen ervan verdacht werd dat ze de Mol was, is de winnende finalist. Zij ontmaskerde Kijk in de Vegte als de Mol.



Een groot deel van de Molloten thuis had het bij het rechte eind. Maar liefst 51 procent van de 36431 mensen die aan een poll op deze site meewerkten, hadden hun pijlen op de radio-dj gericht.



Eerder vandaag gaf de Mol zichzelf al bloot in een interview met deze site. Toen was het echter nog onduidelijk wie de afzender was. ,,Ik heb als Mol enorm veel risico’s genomen. Maar dat wilde ik ook. Ik wilde een stuntmol zijn”, zei Kijk in de Vegte over zijn aanpak.