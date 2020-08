Dit is de winnaar van De slimste mens: ‘Ik schoot zo in de lach, dat de spanning er meteen af was’

Gefeliciteerd! Je bent de derde vrouwelijke winnaar, maar de eerste in coronatijd.

,,Hahaha, ik weet niet of dat nou zo’n bijzondere prestatie is. Het is vooral heel erg leuk. Je komt niet zo ver als je niets weet, maar er zit ook een portie geluk bij. Jeroen Grueter (haar tegenstander in de finale, red.) en ik hadden er allebei na de vierde uitzending al uit kunnen liggen. Zo’n finale lijkt wat dat betreft op het ouderwetse poten. Je moet het tactisch spelen, maar sommige dingen liggen ook buiten je macht. Als je een goede tegenstander hebt, ga je elke keer haasje over en is het net wie het gunstigst uitkomt.’’