Dit is de winnaar van Het perfecte plaatje op reis

De serie speelde zich af in Zuid-Afrika. Brandsteder kreeg de meeste punten bij de eerste opdracht, een close-up-portret van een lokale beroemdheid. De laatste twee opdrachten won Ter Braak. De tweede opdracht was het maken van een zelfportret tijdens het Golden Hour , bij geweldige natuurlijke lichtval.

Ter Braak krijgt als prijs een expositie in Museum Hilversum. Beide kandidaten vonden meedoen aan Het Perfecte Plaatje Op Reis ‘een unieke ervaring’, zeiden ze.

