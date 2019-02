Dit is de winnaar van het zesde seizoen van Heel Holland Bakt

Wie is de Mol? wederom kijkcijfer­hit op de zaterdag

11:33 Wie is de Mol? is het best bekeken programma van de zaterdagavond. Ruim 2,8 miljoen mensen stemden af op het AVROTROS-programma. Dat is wel een fractie minder dan vorige week, toen 2,9 miljoen mensen naar het spelprogramma keken.