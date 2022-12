Dit is de winnaar van The Masked Singer 2022: ‘Er moet een traumahelikopter komen’

Spoiler alertTal van namen werden er de afgelopen weken genoemd, maar keer op keer bleven de panelleden van The Masked Singer achter met meer vragen dan antwoorden. Het speculeren is voorbij, want in de grande final e van vanavond werd eindelijk duidelijk wie toch die showman in het tijgerpak was. Let op: spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

De tijger behoorde tot een van de favorieten van het vierde seizoen van The Masked Singer. Met zijn dansmoves, ondeugende grapjes, opmerkelijke loopje, charisma én goede stem wist hij panelleden Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver al die weken om zijn vingers te winden. Maar zoals het een echte tijger betaamt bleef hij op de juiste momenten op de oppervlakte, waardoor het panel continu in het ongewisse achterbleef.

Dat gold ook voor vanavond. De tijger trapte de finale af met een duet met oud-deelneemster Edsilia Rombley. Ze zongen het lied The Show Must Go On van Queen en maakten er een waar spektakel van. ,,Kippenvel. Het was echt geweldig. Mooie opbouw ook”, jubelde Vedder. Schrijver was eveneens razend enthousiast en probeerde alle puzzelstukjes in elkaar te leggen. Het was Jeroen van Koningsbrugge die verscholen zat in het pak, dacht ze hardop.

Na het tweede optreden van de tijger, - hij bracht zijn eigen vertolking van This is My Life van Shirley Bassey - kon het panel niet anders dan een staande ovatie geven. Volgens Boszhard was deze finale écht van de tijger en klopte het hele plaatje. ,,Wat een showsteler. We all love you“, luidde zijn compliment. Maar nog altijd was het een groot vraagteken wie toch die mysterieuze BN’er was.

Verbazing

Ondertussen hadden de flamingo en de pinguïn het strijdtoneel al verlaten en stonden de tijger en de joker met een finaleduet lijnrecht tegenover elkaar in de grote finale. Er werd gedanst, geknuffeld en gefeest op het podium, maar wat leverde het het panel op? Niets. ,,We zijn er geen bal mee opgeschoten”, verzuchtte Gerard Joling.

Dat maakte voor de joker niets meer uit, want het publiek had besloten dat het avontuur er voor hem opzat. Het was Henry van Loon die al die tijd in het pak van de joker verscholen zat. Dat betekende dat ook de tijger zich moest onthullen. De naam van Chris Zegers werd genoemd, maar dat klopte niet.

Wie dan wel die charmante tijger was? Tot grote verbazing van Gerard Joling bleek het nota bene om zijn Topper-collega Jeroen van der Boom te gaan. ,,Gerard, ga je schamen”, riep presentator Ruben Nicolai uit. En of Joling zich schaamde. ,,Er moet een traumahelikopter komen”, gilde hij het uit. ,,Vuil liegbeest dat je bent!”, riep hij vervolgens naar Van der Boom.

Ondanks dat Joling er volledig was ingetuind, had hij niets dan lof voor Van der Boom. Die onthulde daarna hoe hij het panel continu op het verkeerde spoor wist te zetten. Zo imiteerde hij Henk Poort, maar ook Shirley Bassey. Alles om niet betrapt te worden. ,,Je hebt het top gedaan. Echt”, besloot Joling.

Deze BN'ers werden vanavond ook ontmaskerd: De flamingo: Anna Nooshin, Froukje de Both, Nikkie Plessen en Kim Kötter. Stuk voor stuk namen die werden opgesomd door het panel. En ook een voor een fout, want niemand minder dan Monica Geuze die zich onthulde als eerste afvaller. De pinguïn: namen als Ellen ten Damme, Bettina Holwerda, Mariska van Kolk en Sieneke passeerden de revue, maar waren allemaal onjuist. Het was musicalster Lone van Roosendaal die al die tijd in het pak van de pinguïn verscholen zat. De joker: met zijn vele verschillende gezichten was het voor het panel een ware opgave om te raden wie de mysterieuze BN’er was. Het bleek te gaan om acteur Henry van Loon.

Volledig scherm Lone van Roosendaal in The Masked Singer © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: