‘Dit is een waardig opvolger van de Terminator-klassiekers’

Nog één kans! Studio 100 zoekt grote Samson & Gert-fans voor laatste videoclip

29 oktober Fans van Samson & Gert zien het einde van het populaire duo naderen. Maar voor Gert met enkele grote shows afscheid neemt van zijn trouwe viervoeter in het Studio 100 Pop-Up Theater in het Vlaamse Puurs, blikt het duo nog een allerlaatste videoclip in. Studio 100 zoekt nu fans van het eerste uur om te schitteren in die laatste clip. Iedereen die minstens 16 jaar is kan zich inschrijven.